Манчестер Юнайтед був готовий придбати Неймара – на заваді стали два фактори

Форвард ПСЖ Неймар міг опинитись в чемпіонаті Англії.

Влітку Манчестер Юнайтед розглядав варіант із підписанням Неймара, повідомляє Daily Mail.

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Манкуніаців не бентежила шалена сума, яку вимагав ПСЖ. Проте в таборі МЮ побоювались стилю життя 27-річного бразильця, який багато уваги приділяє вечіркам та дівчатам. Також у "червоних дияволів" викликали сумніви фінансові апетити батька Неймара.

Нагадаємо, під час літнього трансферного вікна розгорнулась ціла сага з переходом Неймара, на якого нібито полювала Барселона та Реал. В підсумку форвард залишився в Парижі.

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