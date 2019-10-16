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Манчестер Юнайтед був готовий придбати Неймара – на заваді стали два фактори

21:49 207 Читать на русском
Манчестер Юнайтед був готовий придбати Неймара – на заваді стали два фактори
Неймар / Фото АР

Форвард ПСЖ Неймар міг опинитись в чемпіонаті Англії.

Влітку Манчестер Юнайтед розглядав варіант із підписанням Неймара, повідомляє Daily Mail.

Неймар вибув на тривалий термін через чергову травму

Манкуніаців не бентежила шалена сума, яку вимагав ПСЖ. Проте в таборі МЮ побоювались стилю життя 27-річного бразильця, який багато уваги приділяє вечіркам та дівчатам. Також у "червоних дияволів" викликали сумніви фінансові апетити батька Неймара.

Нагадаємо, під час літнього трансферного вікна розгорнулась ціла сага з переходом Неймара, на якого нібито полювала Барселона та Реал. В підсумку форвард залишився в Парижі.

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