"Червоні дияволи" завершують чергове підписання за великі гроші. Вінгер Аякса Антоні близький до переїзду на Олд Траффорд.

Аякс і Манчестер Юнайтед значно просунулися у переговорах щодо 22-річного вінгера збірної Бразилії. Угода може завершена вже найближчим часом – домовленості ще немає, але трансфер дуже близький. Про це повідомив Фабріціо Романо у Twitter.

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З урахуванням різноманітних бонусів, сума угоди складе 100 мільйонів євро, які Аякс вимагав ще з самого початку перемовин. Таким чином, Ерік Тен Хаг, схоже, таки отримає колишнього підопічного, з яким працював у Амстердамі.

Зазначимо, влітку МЮ вже підписав Каземіро за 70 мільйонів євро, Лісандро Мартінеса за 57, Тайрелла Маласію за 15 і Крістіана Еріксена, який прийшов безкоштовно.

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