Манчестер Юнайтед близький до підписання Мілінковіча-Савіча, – ЗМІ

Півзахисник римського Лаціо Сергєй Мілінковіч-Савіч перебуває за крок до переходу в англійський Манчестер Юнайтед.

Клуби майже узгодили трансфер 24-річного центрального хавбека, повідомляє La Repubblica.

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Лаціо повинен отримати за перехід Мілінковіча-Савіча 75 млн євро плюс бонуси. На Олд Траффорд серб має стати заміною французу Полю Погба, який прагне перейти до мадридського Реала. Контракт сербського півзахисника з манкуніанцями може бути підписано на 5 років.

У сезоні 2018/19 Сергєй Мілінковіч-Савіч провів у Серії А 31 матч, у яких забив 5 м'ячів і віддав 3 результативні передачі.

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