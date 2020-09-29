Манчестер Юнайтед практично узгодив основні деталі трансферу форварда Барси Усмана Дембеле, повідомляє AS.

Дембеле випробовує Кумана – француз відзначився черговою витівкою

Каталонці отримають за свого 23-річного француза близько 50-60 млн євро. Ця сума допоможе "блаугранас" підписати нападника Ліона Мемфіса Депая, якого хоче бачити в каталонському клубі новоспечений тренер Рональд Куман. МЮ і раніше цікавився Усманом, але важке пошкодження француза паралізувало перемовини.

Журналіст Франсеск Агілар отримав від оточення гравця підтвердження перемовин щодо переходу чемпіона світу. За його словами, Барса може отримати навіть 75 млн – наразі клуби узгоджують систему бонусів.

Через свою травматичність у минулому сезоні Ла Ліги Дембеле провів лише 5 матчів, в яких відзначився голом.

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