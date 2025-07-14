Форвард Ювентуса Душан Влаховіч може залишити клуб уже цього літа – він відмовився продовжувати контракт, який діє до 2026 року, повідомляє La Gazetta dello Sport. Серед головних претендентів на серба – Манчестер Юнайтед, який активно шукає нового форварда.

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Свою думку про ситуацію висловив колишній форвард Ювентуса Дарко Ковачевіч. Нині спортивний директор Олімпіакоса, він підтримує ідею трансферу Влаховіча: "Я б порадив Душану піти вже зараз. Важко залишити Ювентус – кажу з власного досвіду. Але іноді потрібно кинути собі виклик, щоб стати щасливішим і знову вийти на топ-рівень. Такий гравець, як Влаховіч, повинен завжди бути у старті – чи то в Турині, чи деінде".

Ще більш гучною стала інша заява Ковачевіча: "Я завжди оберу Влаховіча. Навіть перед Холандом. Те ж саме скажу й про Осімхена, хоча він чудово виглядатиме в чорно-білій формі".

Ювентус придбав Влаховіча у 2022 році за 80 мільйонів євро. З того часу він забив 58 голів у 145 матчах, але останнім часом утратив вплив у команді. Transfermarkt оцінює гравця в 35 мільйонів євро.

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