Манчестер Юнайтед розглядає гучний трансфер форварда, якого вважають кращим за Холанда
Нападник Ювентуса Душана Влаховіч потрапив до сфери інтересів Манчестер Юнайтед.
Форвард Ювентуса Душан Влаховіч може залишити клуб уже цього літа – він відмовився продовжувати контракт, який діє до 2026 року, повідомляє La Gazetta dello Sport. Серед головних претендентів на серба – Манчестер Юнайтед, який активно шукає нового форварда.
Ювентус готує зірковий обмін з Манчестер Юнайтед – "Стара синьйора" готова попрощатись із трьома гравцями
Свою думку про ситуацію висловив колишній форвард Ювентуса Дарко Ковачевіч. Нині спортивний директор Олімпіакоса, він підтримує ідею трансферу Влаховіча: "Я б порадив Душану піти вже зараз. Важко залишити Ювентус – кажу з власного досвіду. Але іноді потрібно кинути собі виклик, щоб стати щасливішим і знову вийти на топ-рівень. Такий гравець, як Влаховіч, повинен завжди бути у старті – чи то в Турині, чи деінде".
Ще більш гучною стала інша заява Ковачевіча: "Я завжди оберу Влаховіча. Навіть перед Холандом. Те ж саме скажу й про Осімхена, хоча він чудово виглядатиме в чорно-білій формі".
Ювентус придбав Влаховіча у 2022 році за 80 мільйонів євро. З того часу він забив 58 голів у 145 матчах, але останнім часом утратив вплив у команді. Transfermarkt оцінює гравця в 35 мільйонів євро.
Золоті 70-ті і сива давнина: 9:0 на Кубку світу, чемпіон Італії загинув у крамниці, священики запалили в Барселоні