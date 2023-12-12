Манчестер Юнайтед приймає Баварію в матчі шостого туру групового раунду Ліги чемпіонів. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Манчестер Юнайтед – Баварія розпочинається о 22:00 за київським часом. Дивитися гру можна на платформі MEGOGO. "Футбол 24" проводить текстовий онлайн.

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Баварія вже гарантувала собі перше місце у групі, а Манчестер Юнайтед намагається уникнути повного провалу. "Дияволам" потрібно обігрувати мюнхенців і сподіватися на позитивний підсумок паралельного матчу Копенгаген – Галатасарай.

Стартові склади команд

Манчестер Юнайтед: Онана – Далот, Варан, Магуайр, Шоу – Мактомінай, Амрабат – Антоні, Бруну, Гарначо – Хьойлунд.

Запасні: Баїндир, Хітон, Регілон, Пеллістрі, Ван-Біссака, Еванс, Майну, Гоур, Межбрі, Г'югіл.

Баварія: Нойєр – Мазрауї, Упамекано, Кім, Девіс – Кімміх, Горецка – Коман, Мусіала, Сане – Кейн.

Запасні: Перец, Шупо-Мотінг, Геррейро, Мюллєр, Лаймер, Тель, Креціг, Павловіч.