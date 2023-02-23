Манчестер Юнайтед – Барселона: стартові склади й онлайн-трансляція матчу плей-офф Ліги Європи
Манчестер Юнайтед приймає Барселону у другому стиковому поєдинку плей-офф Ліги Європи. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч Манчестер Юнайтед – Барселона стартує о 22:00 за київським часом. Дивитися матч в прямому етері можна на сервісі MEGOGO.
Перша зустріч команд завершилася результативною нічиєю. Барселона та Манчестер Юнайтед показали дворовий, але дуже ефектний футбол.
Стартові склади команд
Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван-Біссака, Варан, Мартінес, Шоу – Каземіро, Фред – Бруну, Вегхорст, Санчо – Рашфорд.
Запасні: Хітон, Ліндельоф, Магуайр, Маласія, Забітцер, Далот, Антоні, Пеллістрі, Еланга, Мактоміней, Гарначо, Мейну.
Барселона: тер Штеген – Кунде, Араухо, Крістенсен, Бальде – Кессьє, Бускетс, де Йонг – Рафінья, Лєвандовскі, Серхі Роберто.
Запасні: Пенья, Тенас, Фаті, Ферран, Алонсо, Альба, Гарсія, Касадо, Торре.
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