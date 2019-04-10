Манчестер Юнайтед – Барселона: анонс матчу Ліги чемпіонів

Манчестер Юнайтед приймає Барселону у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Анонс гри читайте на "Футбол 24".

Манчестер Юнайтед – Барселона

10 квітня, 22:00. Манчестер, Олд Траффорд

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Перемігши напередодні мадридський Атлетіко та фактично забезпечивши собі черговий домашній титул, Барселона може повністю зосередитись на своій головній цілі – перемозі у Лізі чемпіонів. "Ми зробимо все можливе, щоб повернути цей красивий кубок на Камп Ноу", – сказав Лео Мессі ще на старті сезону. Каталонці просто марять найпрестижнішим євротрофеєм, який востаннє підкорювався їм ще три роки тому. І у них, насправді, є привід для оптимізму. Перед вояжем на Олд Траффорд команда Вальверде видала серію із 16-ти матчів без поразок. Востаннє "кулес" поступались ще 23 січня у Севільї. У Лізі чемпіонів Барса наразі також непереможна – 5 перемог та 3 нічиї.

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Неймовірна форма Лео Мессі, який наколотив 43 голи по ходу сезону, дозволяє прихильникам "більше ніж клубу" мріяти про черговий требл. Нестримний аргентинець не лише очолює рейтинг "Золотий бутс" як найрезультативніший снайпер європейських першостей (33 м'ячі), але й підходить до матчу з "дияволами" у статусі провідного снайпера Ліги чемпіонів (8). До Мессі, звісно, буде прикута особлива увага на Олд Траффорд. Манкуніанці навряд чи забули, як геній з Росаріо поховав їхні надії на титул у 2009 та 2011 роках, забиваючи неймовірні голи у фіналах. Зрештою саме на Туманному Альбіоні Лео, як і вся його команда, видав найкращий матч у поточному сезоні, коли каталонці розбили Тоттенхем (4:2).

На шляху до Олд Траффорд "блаугранас" подолали французький бар'єр у вигляді Ліона. Після "сухої" нічиєї на виїзді Мессі та компанія просто знищили "ткачів" у рідних стінах з рахунком 5:1.

Манчестер Юнайтед, який пережив справжнє відродження під керівництвом Сульшера, вже встиг наробити галасу у нинішньому єврокубковому сезоні. Британці стали авторами, мабуть, найбільшої сенсації турніру, вибивши за підсумками двох матчів ПСЖ. Програвши на Олд Траффорд, "дияволи" здобули дивовижну виїзну перемогу (1:3) без дев'яти гравців основного складу. Фактично, манкуніанцям вже нічого втрачати. На Парк де Пренс вони стрибнули вище власної голови, а тому зараз не відчувають такого ж тягару відповідальності, як Барселона, для якої сезон вважатиметься проваленим у разі вильоту з ЛЧ.

Акурат перед поєдинком проти каталонців команда Сульшера зазнала прикрої поразки від Вулверхемптона, сильно ускладнивши собі завдання на потрапляння в першу четвірку. У трьох останніх матчах АПЛ "дияволи" здобули лише три очки, однак плей-офф ЛЧ – це зовсім інша історія, тут усе розпочинається з чистого листа. Зрештою, Погба та його партнери мали більше часу на підготовку. На відміну від Барси, свій крайній поєдинок вони провели тиждень тому.

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На передматчевому тренуванні МЮ були відсутні Валенсія, Байлі, Матіч та Еррера, тож участь цих футболістів у грі перебуває під великим питанням. Натомість Барселона розраховує на усіх найсильніших виконавців, у тому числі – Дембеле, який, схоже, встиг відновитись від важкої травми.

Орієнтовні склади команд

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Янг, Смоллінг, Лінделеф, Шоу, Матіч, Фред, Погба, Лінгард, Решфорд, Марсьяль

Барселона: тер Штеген, Семеду, Піке, Лангле, Альба, Відаль, Артур, Бускетс, Ракітіч, Мессі, Суарес

Прогноз "Футбол 24": 1:2