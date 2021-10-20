Манчестер Юнайтед – Аталанта: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
Манчестер Юнайтед приймає Аталанту в рамках 3-го туру Ліги чемпіонів. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – у цій новині на "Футбол 24".
Матч Манчестер Юнайтед – Аталанта стартує о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку, а в прямому етері гру можна подивитися на MEGOGO. Руслан Маліновський розпочинає в запасі. Джан П'єро Гасперіні обрав незвичний склад.
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Стартові склади команд
Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван-Біссака, Ліндельоф, Магуайр, Шоу – Мактоміней, Фред – Грінвуд, Фернандеш, Рашфорд – Роналду.
Запасні: Хендерсон, Далот, Теллес, Байлі, ван де Беек, Матіч, Мата, Погба, Лінгард, Кавані, Еланга, Санчо.
Аталанта: Муссо – Де Рон, Деміраль, Паломіно – Дзаппакоста, Копмайнерс, Фройлер, Меле – Пашаліч – Ілічіч, Мурієль.
Запасні: Россі, Спортьєлло, Песселья, Маліновський, Скальвіні, Міранчук, Ловато, Сапата, Пікколі.
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