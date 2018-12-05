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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - АРСЕНАЛ ШАХТАР - ЛІОН АНДРІЙ ЛУНІН

Манчестер Юнайтед – Арсенал: стартові склади на матч АПЛ

21:10 243 Читать на русском
Манчестер Юнайтед – Арсенал: стартові склади на матч АПЛ
Манчестер Юнайтед – Арсенал: стартові склади на матч АПЛ

Жозе Моурінью та Унаї Емері визначилися зі стартовими складами на поєдинок між Манчестер Юнайтед та Арсеналом у 15-му турі англійської Прем'єр-ліги.

Матч Манчестер Юнайтед – Арсенал розпочнеться о 22:00 за київським часом. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Манчестер Юнайтед – Арсенал: прогноз на матч АПЛ

Стартові склади команд:

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Байлі, Смоллінг, Рохо – Далот, Матіч, Еррера, Дарміан, Марсьяль – Лінгард, Решфорд

Запасні: Ромеро, Валенсія, Феллаїні, Мата, Мактомінай, Погба, Лукаку

Арсенал: Лєно – Мустафі, Сократіс, Холдінг – Бельєрін, Торрейра, Гендузі, Ремзі, Колашинац – Івобі, Обамеянг

Запасні: Чех, Ліхтштайнер, Мейтленд-Найлс, Елнені, Мхітарян, Нкетія, Ляказетт

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Англія15 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Арсенал: Середа 05 грудня 2018

Манчестер Юнайтед
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