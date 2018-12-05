Манчестер Юнайтед – Арсенал: стартові склади на матч АПЛ

Жозе Моурінью та Унаї Емері визначилися зі стартовими складами на поєдинок між Манчестер Юнайтед та Арсеналом у 15-му турі англійської Прем'єр-ліги.
Матч Манчестер Юнайтед – Арсенал розпочнеться о 22:00 за київським часом. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
Манчестер Юнайтед – Арсенал: прогноз на матч АПЛ
Стартові склади команд:
Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Байлі, Смоллінг, Рохо – Далот, Матіч, Еррера, Дарміан, Марсьяль – Лінгард, Решфорд
Запасні: Ромеро, Валенсія, Феллаїні, Мата, Мактомінай, Погба, Лукаку
Арсенал: Лєно – Мустафі, Сократіс, Холдінг – Бельєрін, Торрейра, Гендузі, Ремзі, Колашинац – Івобі, Обамеянг
Запасні: Чех, Ліхтштайнер, Мейтленд-Найлс, Елнені, Мхітарян, Нкетія, Ляказетт
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