Манчестер Юнайтед – Арсенал: стартові склади на матч АПЛ

Жозе Моурінью та Унаї Емері визначилися зі стартовими складами на поєдинок між Манчестер Юнайтед та Арсеналом у 15-му турі англійської Прем'єр-ліги.

Матч Манчестер Юнайтед – Арсенал розпочнеться о 22:00 за київським часом. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Манчестер Юнайтед – Арсенал: прогноз на матч АПЛ

Стартові склади команд:

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Байлі, Смоллінг, Рохо – Далот, Матіч, Еррера, Дарміан, Марсьяль – Лінгард, Решфорд

Запасні: Ромеро, Валенсія, Феллаїні, Мата, Мактомінай, Погба, Лукаку

Арсенал: Лєно – Мустафі, Сократіс, Холдінг – Бельєрін, Торрейра, Гендузі, Ремзі, Колашинац – Івобі, Обамеянг

Запасні: Чех, Ліхтштайнер, Мейтленд-Найлс, Елнені, Мхітарян, Нкетія, Ляказетт

Two changes from the north London derby ️ Granit Xhaka, @HenrikhMkh ️ @MatteoGuendouzi , @aaronramsey #MUNARS pic.twitter.com/y9cJhfr6Y2

Here's how #MUFC line up for #MUNARS...



Head to our official app for minute-by-minute updates: https://t.co/5Ab1IkVQX3 pic.twitter.com/ba9vFNN61H