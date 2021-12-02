Манчестер Юнайтед – Арсенал: стартові склади на центральний матч АПЛ
2 грудня 21:34 - Читать на русском
Манчестер Юнайтед в рамках 14-го туру АПЛ приймає Арсенал. Стартові склади на матч – в цій новині на "Футбол 24".
завершено
44’ Бруну Фернандеш
Еміль Сміт-Роу 17’
Мартін Едегор 55’
17’ Еміль Сміт-Роу
44’ Бруну Фернандеш
55’ Мартін Едегор
Матч 14-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед – Арсенал розпочнеться о 22:15 за київським часом. Відеотрансляція пройде на "Setanta Sports".
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Стартові склади
Манчестер Юнайтед:
Арсенал:
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