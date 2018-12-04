Арсенал протистоятиме Манчестер Юнайтед в рамках центрального матчу 15 туру АПЛ. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Манчестер Юнайтед – Арсенал відбудеться 5 грудня в Манчестері на Олд Траффорд. Початок гри о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Манчестер Юнайтед – Арсенал, прогноз букмекерів на матч АПЛ:

Попри 19-матчеву безпрограшну серію та грамотні тренерські ходи Унаї Емері, Арсенал не виглядає фаворитом принципового протистояння. Фахівці вважають, що домашнє поле допоможе Манчестер Юнайтед, який перебуває далеко не в найкращій формі – 3 перемоги в 9 останніх турах.

На успіх "дияволів" проти Арсенала в авторитетних букмекерських конторах William Hill та Bwin дають коефіцієнт 2.4. Вікторія "канонірів" оцінюється в 2.9, а на нічию пропонують поставити за 3.5. Чергові три очки для Унаї Емері дійсно будуть в якомусь сенсі несподіванкою, адже востаннє Арсенал перемагав на Олд Траффорд в АПЛ у далекому 2006 році.

Поєдинок очікується результативним. На стандартний тотал більше (2,5) виставили коефіцієнт 1.6, а на відповідний тотал менше – 2.25.

Відзначимо, що після 14 турів Арсенал займає 4 місце в турнірній таблиці, маючи в активі 30 очок, а Манчестер Юнайтед з 22 балами лише на 7 сходинці.

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