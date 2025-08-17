Манчестер Юнайтед приймає Арсенал у першому турі АПЛ. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію гри шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Манчестер Юнайтед 17 серпня прийматиме на своєму полі Арсенал. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Захисник Арсенала Олександр Зінченко не потрапив до заявки "канонірів", що красномовно натякає на ймовірний трансфер українця. Зазначимо, що в поєдинку офіційно дебютують новачки команд: Мбеумо та Кунья у складі Манчестер Юнайтед, а також Субіменді й Дьокереш – у складі Арсенала. Зустріч Манчестер Юнайтед та Арсенала можна подивитися на платформі Setanta Sport за наявності підписки.

Стартові склади:

Манчестер Юнайтед: Баїндир, Йоро, Де Лігт, Шоу, Далот, Каземіро, Фернандеш, Доргу, Мбеумо, Кунья, Маунт

Арсенал: Райя, Вайт, Саліба, Габріел, Калафйорі, Едегор, Субіменді, Райс, Сака, Дьокереш, Мартінеллі

