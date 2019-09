Манчестер Юнайтед – Арсенал: пряма відеотрансляція матчу АПЛ

Матч 7-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед – Арсенал розпочався о 22:00 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Setanta Sports", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

Манчестер Юнайтед – Арсенал: Оуен не надто позитивно оцінив шанси манкуніанців

Стартові склади

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Туанзебе, Ліндельоф, Магуайр, Янг – Мактомінай, Погба – Перейра, Лінгард, Джеймс – Рашфорд

Запасні: Ромеро, Рохо, Вільямс, Фред, Мата, Матіч, Грінвуд

Tonight's #MUFC team news for #MUNARS!



