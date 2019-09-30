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Манчестер Юнайтед – Арсенал: пряма відеотрансляція матчу АПЛ

21:55 1410 Читать на русском
Манчестер Юнайтед – Арсенал: пряма відеотрансляція матчу АПЛ
Манчестер Юнайтед – Арсенал: пряма відеотрансляція матчу АПЛ

В рамках 7-го туру чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед приймає Арсенал. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч 7-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед – Арсенал розпочався о 22:00 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Setanta Sports", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

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Стартові склади

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Туанзебе, Ліндельоф, Магуайр, Янг – Мактомінай, Погба – Перейра, Лінгард, Джеймс – Рашфорд

Запасні: Ромеро, Рохо, Вільямс, Фред, Мата, Матіч, Грінвуд

Арсенал: Лєно – Чемберс, Сократіс, Давід Луїс, Колашинац – Гендузі, Джака, Торрейра – Пепе, Обамеянг, Сака

Запасні: Мартінес, Мейтленд-Найлс, Холдінг, Себальйос, Віллок, Нельсон, Мартінеллі

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