Тренери довірились новачкам, а Зінченко отримав чіткий сигнал

Арсенал приїхав на Олд Траффорд, виставивши двох із чотирьох літніх новачків у основний склад. Субіменді зайняв позицію опорника, а Йокерес розташувався на вістрі атаки. Ньоргора не взяли на матч через мікропошкодження – Мікель Артета вирішив поберегти данця – а Мадуеке залишився в запасі.

Доволі несподівано на банці залишились Льюїс-Скеллі та Тімбер, які були безальтернативними в попередньому сезоні. На жаль, Зінченко теж не зіграв проти МЮ і навіть не потрапив до заявки. У контексті новин про інтерес Фенербахче це рішення можна розцінити як певний сигнал, який зчитувався ще рік тому – на українця в Арсеналі не розраховують.

Рубен Аморім, своєю чергою, кинув у старт Мбемо та Кунью. Новачки розташувались на позиціях "десяток" під Маунтом. Голкіпер вже відновився від травми, але пропустив частину передсезонки – саме тому коуч довірився Баїндиру. Також до заявки не потрапив Санчо, а Шешко опинився на лавці запасних.

Дебютанти МЮ проявили себе краще за нових зірок Арсенала

"Каноніри" дуже довго ганялись за Йокересем, однак перший млинець шведа в Англії виявився глевким. Нападник не справив серйозного впливу на атаку Арсенала – до своєї заміни на 60-й хвилині Віктор провів всього 3 дотики у штрафному, не завдавши жодного удару й віддавши 4 точних передачі з 9-ти.

Попри високий зріст і мускулатуру, Йокерес розчарував у контактному футболі. Центрфорвард "гармашів" програв 5 із 6 верхових дуелей та 5 із 7 єдиноборств на землі – це просто катастрофа. Помітно, що футболіст ще не звик до інтенсивності й жорсткості гри в АПЛ, хоча варто відзначити високу швидкість шведа й непогані відкривання в глибину.

Субіменді проявив себе краще. Іспанський опорник втримав точність передач на рівні 89%, провів понад 60 дотиків до м'яча й віддав 4 точних паси на чужій третині (з 5-ти спроб). Мартін доволі органічно вписався у гру, але теж не звик до темпу АПЛ – він програв 3 з 5-ти єдиноборств на землі й ледь не привіз момент у першому таймі, викотивши небезпечний пас поперек власних воріт (хоча було відкривання попереду).

Куди краще зіграли Мбемо й Кунья. Ця парочка створила майже всі моменти МЮ, користуючись "кишенями" за спинами фулбеків Арсенала – Бруну Фернадеш після втрат миттєво запускав Браяна та Матеуса у прориви. Один із таким рейдів завершився пострілом Мбемо метрів з 20-ти в руки Райї, а інший з лінії штрафного пройшов повз ближню стійку (лондонцям допоміг рикошет).

По перерві ж Мбемо мав забивати з навісів. Крос від Бруну Фернандеша він завершив ударом у падінні через себе, однак сфера пролетіла поруч з воротами. На 74-й же хвилині екс-партнер Ярмолюка замкнув подачу від Доргу, змусивши Раю виконувати сейв.

Кунья ж вразив рейдом на 30-й хвилині, коли прийняв м'яч у центрі, пройшов на дриблінгу трьох "канонірів" і втік від четвертого. Підкачало тільки фінальне рішення – удар з меж карного майданчика виявився слабким. На 39-й же хвилині бразилець розвернувся на куті штрафного й вгатив у дальній нижній. Трохи неточно. Перед перервою ж Кунья накрив Раю пресингом – іспанець встиг вибити сферу, але був дуже близьким до втрати.

На останні півгодини Рубен Аморім випустив Шешко. Він створював певну небезпеку під час епізодів з навалами, коли міг замикати кроси, однак в цілому зіграв не краще за Йокереса – не запам'ятався й набрав купу нулів у статистиці. Схоже, скепсис тактичних аналітиків щодо ефективності чистих центрфорвардів знаходить підтвердження.

Мікель Артета ж дав 30 хвилин для Мадуеке, однак рішення себе не виправдало. Ноні не вразив, провалив майже всі єдиноборства й не допоміг створити бодай одну гостру атаку. Мартінеллі, який грав на лівому фланзі до екс-вінгера Челсі, був значно ефективнішим.

Манчестер Юнайтед не заслужив на поразку. Арсенал переміг завдяки скандальному стандарту

Окрім вищезгаданих моментів новачків, МЮ мав також шикарний прорив Доргу лівим флангом у першому таймі. Патрік завершив його дальнім пострілом, але "канонірів" врятувала стійка. Загалом, "червоні" дияволи були активнішими й гострішими у обох таймах.

Підопічні Рубена Аморіма володіли м'ячем 62% часу (69% по перерві), провели значно більше ударів (20:8), мали вдвічі більше дотиків у штрафному (30:17), а також виграли 63% єдиноборств. Крім того, манкуніанці майже нічого не дозволили біля власних воріт – Арсеналу основний час мав тільки два моменти. Один із них являв собою постріл Едегора з-за меж карного майданчика повз дальню стійку.

Вже у компенсований час Сака міг забивати гол, зачепившись за м'яч недалеко від воріт, але Де Лігт в останню мить накрив Букайо. Ось і вся гострота. Арсенал ще в попередньому сезоні привчив до відносно невеликої кількості моментів, але на Олд Траффорд слід констатувати атакувальний провал.

МЮ, можливо, бракувало холоднокровності в завершальній фазі. Зокрема, у першому таймі було забагато дальніх ударів – ніби Рая настільки поганий голкіпер, що треба постійно лупити йому метрів з 25-ти. "Дияволи" точно не заслужили на поразку, однак "Театр мрій" знову її побачив.

Арсенал забив ще на 13-й хвилині після подачі з кутового. Райс закрутив подачу прямо під поперечку, а Баїндир не зміг нормально вибити м'яч – він лишень чиркнув об нього рукою. Калафйорі покарав за цей фейл на дальній стійці. 0:1!

От тільки існував значний привід скасувати це взяття воріт. Справа у грі Саліба проти Баїндира – центрбек "канонірів" штовхав голкіпера ліктем і навіть вдарив Алтая по руці. І це у воротарському майданчику. Щоправда, турок і сам активно працював руками. Так чи інакше, гол зарахували.

Він і вирішив долю протистояння. Арсенал починає новий чемпіонат з перемоги, але роботи у Мікеля Артети ще дуже багато. МЮ ж виглядає дуже перспективно.