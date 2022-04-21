Футбольний директор "червоних дияволів" Джон Мертоу розповів про перші враження від спілкування зі ще чинним головним тренером Аякса Еріком Тен Хагом.

"За останні чотири роки Ерік зарекомендував себе, як один із найяскравіших та найуспішніших тренерів у Європі, який відомий привабливим атакувальним футболом та прихильністю до молоді.

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У наших бесідах з Еріком перед призначення ми були глибоко вражені його далекоглядним баченням повернення МЮ на рівень, який ми б хотіли бачити, а також його прагненням та впевненістю досягти цього.

Ми бажаємо Еріку всього найкращого для успішного завершення сезону з Аяксом та з нетерпінням чекаємо на прихід у Манчестер Юнайтед влітку", – цитує Мертоу офіційний сайт МЮ.

Нагадаємо, нідерландський фахівець підписав з "червоними дияволами" контракт до червня 2025-го, до виконання своїх обов'язків він приступить влітку. Останні 5 років Тен Хаг провів у Аяксі, з яким досягнув чималих успіхів.

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