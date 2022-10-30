Трансляція

Зустріч, яка розпочнеться о 18:15 за київським часом, дивіться на setantasports.com. Коментуватиме її Ігор Бойко.

Орієнтовні склади

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Далот, Лінделеф, Мартінес, Шоу – Каземіро, Еріксен, Антоні, Бруну Фернандеш, Санчо – Рашфорд.

Вест Хем: Фабіанскі – Джонсон, Зума, Керер, Крессвелл – Соучек, Райс, Боуен, Даунс, Бенрахма – Скамакка.

Арбітри

Головний рефері – Кріс Кавана, асистенти: Лі Беттс, Іан Хассін, четвертий рефері – Джарред Джиллетт, судді VAR: Пол Тірні, Стів Мередіт.

Поточна форма

Команда Еріка Тен Хага пройшла випробування важким календарем і уникнула поразок у двобоях з лідерами. Після розгрому у дербі 3:6 Юнайтед розійшовся миром з Ньюкаслом (0:0) та Челсі (1:1). Між цими нічийними матчами вмістилася перемога над Тоттенхемом (2:0). Усе це доповнюється вдалими виступами у єврокубках – чотири перемоги в чотирьох останніх турах Ліги Європи.

У четвер Манчестер Юнайтед впевнено переміг Шериф із Максимом Ковалем у воротах – 3:0. Розгром господарів довершив влучний удар Кріштіану Роналду, який повернувся у заявку після конфлікту із головним тренером.

Не зовсім вдалий старт в АПЛ Вест Хему вдалося виправити у жовтневих матчах. Поразка Ліверпулю (0:1), нічия із Саутгемптоном (1:1) та три перемоги дозволяють перебувати "молоткам" на 10-й сходинці. Від МЮ, що йде шостим, хлопців Девіда Мойєса відділяє 6 очок (щоправда, у манкуніанців є гра у запасі).

Вест Хем також не відпочивав на тижні і у четвер в Лізі конференцій обіграв Сількеборг (1:0). Це дозволяє команді з Лондона зберігати вражаючий темп – 5 матчів, 5 перемог.

Історія протистоянь

Судячи з останніх зустрічей Манчестер Юнайтед та Вест Хема, можна зробити висновок про певний комплекс у "молотків". Чотири попередні зустрічі у Прем’єр-лізі завершилися перемогами МЮ. А востаннє команда з Лондона перемагала МЮ ще у 2019-му.

На "Олд Траффорд" Вест Хем в рамках АПЛ тріумфував ще у 2007-му. Проте у вересні минулого року гості вигравали у поєдинку Кубка ліги.

Кадрова ситуація

Головна втрата останніх днів для МЮ – серйозна травма Рафаеля Варана. Давненько у лазареті перебувають Брендон Вільямс та Аксель Туанзебе. От-от у клубі очікують на повернення Арона Ван-Біссака та Антоні Марсьяля. Серед хороших новин – одужання Харрі Магуайра та Донні ван де Бека, які повернулися на поле у четвер після тривалої відсутності через травми.

Лондонці не могли розраховувати в останніх матчах на Максвела Корне, Лукаса Пакету та Крейга Доусона. Однак динаміка їхнього відновлення позитивна і незабаром усі троє повинні бути у строю. У четвер за Вест Хем дебютував Наїф Агуерд. Алжирський новачок пропустив через травму три місяці.