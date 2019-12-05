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Манчестер Юнайтед – Тоттенхем: Моурінью прокоментував поразку від колишньої команди

09:48 573 Читать на русском
Манчестер Юнайтед – Тоттенхем: Моурінью прокоментував поразку від колишньої команди
Уле Гуннар Сульшер та Жозе Моурінью / Фото Up News

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью вважає справедливим результат матчу 15-го туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед (1:2).

6’ Маркус Рашфорд
49’ Маркус Рашфорд
 
Деле Аллі 39’
6’ Маркус Рашфорд
39’ Деле Аллі
49’ Маркус Рашфорд

"Це крок назад. Ми програли команді, яка теж намагається потрапити до першої шістки. Нам потрібно продовжувати йти далі. Ми допустили помилки, але не варто плакати про них зараз, у нас складний матч в суботу.

Чергова невдача Моурінью на Олд Траффорд у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Тоттенхем – 2:1

Коли Рашфорд (автор дубля – прим.) грає зліва, то він дійсно небезпечний, я знав це і дав своїм гравцям вичерпну інформацію про це.

Реакція вболівальників на моє повернення? Це було мило, чемно, виховано. Те, що я і очікував", – цитує Моурінью Goal.

Нагадаємо, рік тому португальського фахівця звільнили з посади головного тренера Манчестер Юнайтед через невдалі виступи команди. Після 15-ти турів АПЛ Тоттенхем розташувався на 8-й сходинці.

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