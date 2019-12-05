Манчестер Юнайтед – Тоттенхем: Моурінью прокоментував поразку від колишньої команди

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью вважає справедливим результат матчу 15-го туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед (1:2).

"Це крок назад. Ми програли команді, яка теж намагається потрапити до першої шістки. Нам потрібно продовжувати йти далі. Ми допустили помилки, але не варто плакати про них зараз, у нас складний матч в суботу.

Чергова невдача Моурінью на Олд Траффорд у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Тоттенхем – 2:1

Коли Рашфорд (автор дубля – прим.) грає зліва, то він дійсно небезпечний, я знав це і дав своїм гравцям вичерпну інформацію про це.

Реакція вболівальників на моє повернення? Це було мило, чемно, виховано. Те, що я і очікував", – цитує Моурінью Goal.

Нагадаємо, рік тому португальського фахівця звільнили з посади головного тренера Манчестер Юнайтед через невдалі виступи команди. Після 15-ти турів АПЛ Тоттенхем розташувався на 8-й сходинці.

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