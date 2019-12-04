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Манчестер Юнайтед – Тоттенхем: Марсьяль не допоможе манкуніанцям зупинити Моурінью

18:37 10 Читать на русском
Манчестер Юнайтед – Тоттенхем: Марсьяль не допоможе манкуніанцям зупинити Моурінью
Антоні Марсьяль / Getty Images

Нападник Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль не зіграє проти лондонського Тоттенхема в 15-му турі англійської Прем'єр-ліги.

 

Французький форвард пропустить матч зі "шпорами" через травму, повідомляє Sky Sports.

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Марсьяль досі не відновився від м'язового ушкодження. Його 23-річний нападник зазнав у матчі попереднього туру проти Астон Вілли. Він не зумів дограти поєдинок із бірмінгемцями. На 82-й хвилині француза замінив Мейсон Грінвуд.

У нинішньому сезоні Антоні Марсьяль провів 9 матчів в АПЛ, у яких забив 3 м'ячі та віддав 3 результативні передачі. Матч МЮ – Тоттенхем відбудеться у середу, 4 грудня. Початок поєдинку о 21:30.

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Англія Антоні Марсьяль Антоні Марсьяль Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Тоттенхем
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