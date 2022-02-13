Півзахисник Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо відкрив рахунок у зустрічі, замкнувши простріл з правого флангу.

Скоулз: Саутгемптон має тренера, а Манчестер Юнайтед – спортивного директора

Футболісти Саутгемптона з відповіддю не забарились, Адамс більярдним ударом у дальній кут вразив ворота Де Хеа. Манкуніанці мали ще кілька хороших нагод вирвати перемогу, але голкіпер гостей упіймав кураж та втримав нічию.

Після 24-х турів АПЛ МЮ розташувався на 5-й сходинці, Саутгемптон – 10-й.

Манчестер Юнайтед не зміг перемогти Саутгемптон, залишившись поза межами топ-4 АПЛ