Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 1:1 – відео голів та огляд матчу
11:50 - Читать на русском
Манчестер Юнайтед приймав Саутгемптон в рамках 25-го туру АПЛ. Дивіться відеоогляд зустрічі на Футбол 24.
завершено
Че Адамс 48’
48’ Че Адамс
Півзахисник Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо відкрив рахунок у зустрічі, замкнувши простріл з правого флангу.
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Футболісти Саутгемптона з відповіддю не забарились, Адамс більярдним ударом у дальній кут вразив ворота Де Хеа. Манкуніанці мали ще кілька хороших нагод вирвати перемогу, але голкіпер гостей упіймав кураж та втримав нічию.
Після 24-х турів АПЛ МЮ розташувався на 5-й сходинці, Саутгемптон – 10-й.
Манчестер Юнайтед не зміг перемогти Саутгемптон, залишившись поза межами топ-4 АПЛ
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