"Ні, я не відчуваю, що робота вже зроблена, хоча ми виступили добре. Другий тайм був хорошим, але ми знаємо рівень Роми.

Манчестер Юнайтед – Рома – 6:2 – відео голів та огляд матчу

Ми знаємо, що у нас є творчі гравці, які можуть створювати важливі моменти. Поль Погба зіграв дуже добре, на цій позиції він отримує певну свободу. Цього разу ми використовували більшу частину своїх шансів.

Мої гравці показали характер, відігралися і не втрачали голови. Можливо, в останні 5-10 хвилин першого тайму ми виглядали не дуже добре, але зрештою зібрались. Два пропущені голи – помилки юніорів, шкільні помилки. Такого не повинно бути на цьому рівні", – цитує Сульшера ВВС.

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