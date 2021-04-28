"Коли наближається кінець сезону, у важливих матчах необхідні не тільки впевненість і віра, а й, звичайно, везіння та майстерність. Ми чудово попрацювали, дійшовши до п'яти півфіналів. Зараз ми хочемо пройти цей шлях до кінця.

"Сульшер не піде проти гравців", – Погба присоромив Моурінью, поставивши в приклад тренера Манчестер Юнайтед

У день, коли я зможу підняти трофей в статусі тренера Манчестер Юнайтед, виповниться моя мрія. Для цього ми і працюємо. Є різні "якщо" і "але", однак наша мета – завершити цей сезон з трофеєм і відсвяткувати це. Я знаю, що це означає для команди", – цитує Сульшера сайт УЄФА.

Нагадаємо, вже 29 квітня Юнайтед зустрінеться з Ромою в рамках півфіналу Ліги Європи. Матч-відповідь відбудеться 6 травня.

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