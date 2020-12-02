"Вплив Кавані був вирішальним у протистоянні з Саутгемптоном. Він продемонстрував свою майстерність у штрафному майданчику. Дивини в цьому немає, ми добре знайомі з його можливостями, тому нам доведеться шукати способи його нейтралізації.

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Натомість Рашфорда ми дуже поважаємо. Це хлопець, який бере на себе відповідальність, як на полі, так і за його межами. Відверто кажучи, він справив на мене сильне враження, я тричі з ним бачився, і щоразу переді мною скромний хлопець і висококласний гравець", – наводить слова Тухеля RMC Sport.

Нагадаємо, що матч Манчестер Юнайтед – ПСЖ відбудеться у середу, 2 грудня. Початок поєдинку о 22:00.

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