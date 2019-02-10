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Манчестер Юнайтед – ПСЖ: Кавані не зіграє проти "червоних дияволів"

16:02 180 Читать на русском
Манчестер Юнайтед – ПСЖ: Кавані не зіграє проти "червоних дияволів"
Томас Тухель та Едінсон Кавані / ФК ПСЖ

Форвард ПСЖ Едінсон Кавані пропустить перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Юнайтед.

Едінсон Кавані не зможе допомогти ПСЖ у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Юнайтед, повідомляє L'Equipe.

ПСЖ мінімально обіграв Бордо та, ймовірно, втратив ще одну зірку за 3 дні до матчу з Манчестер Юнайтед

Нагадаємо, уругваєць зазнав пошкодження в матчі 23 туру Ліги 1 проти Бордо (1:0). Обидва поєдинки проти МЮ пропустить Неймар, який вибув на 2,5 місяці.

Матч Манчестер Юнайтед – ПСЖ відбудеться 12 лютого о 22:00 за київським часом.

Ліга чемпіонів1/8 фіналуОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Парі Сен-Жермен: Вівторок 12 лютого 2019

Манчестер Юнайтед
до матчу
2
дн
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4
год
:
58
хв
Парі Сен-Жермен
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