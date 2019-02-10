Манчестер Юнайтед – ПСЖ: Кавані не зіграє проти "червоних дияволів"

Форвард ПСЖ Едінсон Кавані пропустить перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Юнайтед.

Едінсон Кавані не зможе допомогти ПСЖ у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Юнайтед, повідомляє L'Equipe.

ПСЖ мінімально обіграв Бордо та, ймовірно, втратив ще одну зірку за 3 дні до матчу з Манчестер Юнайтед

Нагадаємо, уругваєць зазнав пошкодження в матчі 23 туру Ліги 1 проти Бордо (1:0). Обидва поєдинки проти МЮ пропустить Неймар, який вибув на 2,5 місяці.

Матч Манчестер Юнайтед – ПСЖ відбудеться 12 лютого о 22:00 за київським часом.