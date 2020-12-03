Команди обмінялися голами Неймара та Рашфорда у першому таймі. Другу половину активніше почав Манчестер Юнайтед, однак саме гості знову вийшли вперед.

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На 69 хвилині м'яч після кількох рикошетів опинився у Маркіньйоса, і той переправив його повз Де Хеа. Майже відразу "червоні дияволи" залишилися в меншості через другу жовту Фреда. В компенсований час Неймар оформив дубль і остаточний рахунок – 1:3.