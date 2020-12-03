Манчестер Юнайтед – ПСЖ – 1:3 – відео голів та огляд матчу
09:30 - Читать на русском
Манчестер Юнайтед програв ПСЖ у 5 турі Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.
завершено
32’ Маркус Рашфорд
70’ Фред
Неймар 6’
Маркіньйос 69’
Неймар 90+1’
6’ Неймар
32’ Маркус Рашфорд
69’ Маркіньйос
70’ Фред
90+1’ Неймар
Команди обмінялися голами Неймара та Рашфорда у першому таймі. Другу половину активніше почав Манчестер Юнайтед, однак саме гості знову вийшли вперед.
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На 69 хвилині м'яч після кількох рикошетів опинився у Маркіньйоса, і той переправив його повз Де Хеа. Майже відразу "червоні дияволи" залишилися в меншості через другу жовту Фреда. В компенсований час Неймар оформив дубль і остаточний рахунок – 1:3.
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