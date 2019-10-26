Манчестер Юнайтед – перший претендент на виліт з топ-6 АПЛ, – Каррагер оцінив перспективи команди Сульшера

Колишній захисник Ліверпуля Джеймі Каррагер поділився прогнозом щодо місця Манчестер Юнайтед у підсумковій таблиці АПЛ 2019/20.

"Не думаю, що вони увійдуть в топ-4. Коли ми говоримо про Лестер, який прагне пробитися в топ-6, то починаємо гадати, хто звідти вилетить.

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Можу однозначно сказати, що Манчестер Юнайтед – головний кандидат на це, з урахуванням потужних виступів Лестера. У команди Сульшера є величезна проблема – вона не може забити більше одного м'яча за гру. Матчі проти Норвіча і Борнмута – це тест для МЮ. Він покаже, чи достатньо вони сильні для того, щоб вийти і розібратися із суперником", – цитує Каррагера Daily Mail.

Нагадаємо, що після дев'яти турів Манчетер Юнайтед посідає лише 14 сходинку АПЛ з десятьма очками в активі.

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