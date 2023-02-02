Манчестер Юнайтед – Ноттінгем Форест – 2:0 – відео голів та огляд матчу
08:29 - Читать на русском
МЮ легко обіграв Ноттінгем Форест та вийшов у фінал Кубка англійської ліги. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів.
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Перше протистояння команд завершилось впевненою перемогою "червоних дияволів" із рахунком 3:0, тож цей матч перетворився на формальність. МЮ і тут тиснув, досягнувши бажаного.
МЮ знову легко обіграв Ноттінгем і став другим фіналістом Кубка ліги – "дияволи" розіграють трофей з Ньюкаслом
На 73 хвилин Марсьяль влучно пробив у кут, а кількома миттєвостями пізніше крапку поставив Фред. Манчестер Юнайтед вийшов у фінал Кубка ліги, де зіграє 26 лютого з Ньюкаслом. "Сороки" у півфіналі двічі обіграли Саутгемптон.
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