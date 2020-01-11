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Манчестер Юнайтед – Норвіч – 4:0 – відео голів та огляд матчу

20:11 99 Читать на русском
Манчестер Юнайтед – Норвіч – 4:0 – відео голів та огляд матчу
Манчестер Юнайтед – Норвіч – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Юнайтед розгромив Норвіч в рамках 22-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу "Футбол 24".

27’ Маркус Рашфорд
50’ Маркус Рашфорд
54’ Антоні Марсьяль
76’ Мейсон Грінвуд
 
27’ Маркус Рашфорд
50’ Маркус Рашфорд
54’ Антоні Марсьяль
76’ Мейсон Грінвуд

У першому таймі підопічні Сульшера спромоглися забити лише один гол (Рашфорд). Зате після перерви манкуніанці влаштували спражній погром, відправивши у ворота суперника ще три м'ячі, водночас залишивши свої на замку.

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Ця перемога дозволила Манчестер Юнайтед набрати 34 очки та піднятися на 5-е місце в турнірній таблиці АПЛ. Норвіч залишився останнім, маючи всього 14 пунктів.

blog_ava
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Англія Манчестер Юнайтед - Норвіч Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Норвіч Норвіч Відеоновини
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