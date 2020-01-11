Манчестер Юнайтед – Норвіч – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Юнайтед розгромив Норвіч в рамках 22-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу "Футбол 24".

У першому таймі підопічні Сульшера спромоглися забити лише один гол (Рашфорд). Зате після перерви манкуніанці влаштували спражній погром, відправивши у ворота суперника ще три м'ячі, водночас залишивши свої на замку.

Лестер зазнав поразки від Саутгемптона у матчі з трьома скасованими голами, Челсі розгромив Бернлі: 22-й тур АПЛ, субота

Ця перемога дозволила Манчестер Юнайтед набрати 34 очки та піднятися на 5-е місце в турнірній таблиці АПЛ. Норвіч залишився останнім, маючи всього 14 пунктів.