"Я не думаю, що Рашфорд завтра зможе зіграти. Він все ще лікується і сьогодні не брав участі в спільному тренуванні. Незважаючи на те, що я зазвичай оптиміст, думаю, завтра він не вийде на поле і може не зіграти на вихідних.

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Також я не впевнений щодо низки інших гравців. Де Хеа – недоступний, ван де Беек – ні, Погба – ні. Кавані – під питанням, але, найімовірніше, ні. Мата – ні, Рашфорд – можливо, але навряд. Тому ситуація така ж, як в неділю, але мінус Рашфорд", – цитує Сульшера офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, культовий двобій МЮ та Мілана відбудеться в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи. Матч запланований на 11 березня, початок о 19:55.

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