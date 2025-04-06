Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті не змогли виявити сильнішого у матчі 31-го туру АПЛ. Дивіться відеоогляд зустрічі на "Футбол 24".

Попри яскраву вивіску, дербі Манчестера вийшло доволі нудним. Юнайтед виглядав більш небезпечним в першій половині, однак забити не вдавалось.

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У другому таймі команди обмінялись гострими моментами: Мармуш непогано пробив, але Онана здійснив сейв. "Червоні дияволи" відповіли ударом Зіркзеє метрів з 8-ми, але тут уже Едерсон продемонстрував дива реакції. Відтак – безгольова нічия, а Ман Сіті втратив шанс обігнати Челсі.