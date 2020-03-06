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Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті: Сульшер назвав бажаний результат манкуніанського дербі

20:25 282 Читать на русском
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті: Сульшер назвав бажаний результат манкуніанського дербі
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті / Фото з відкритих джерел

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поділився очікуваннями від домашньої зустрічі 29-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Манчестер Сіті.

 

"Манчестер Сіті буде відчувати себе дуже впевнено. Вони набрали чудову форму, грають дуже добре. Нещодавно їм вдалося здобути перемогу в матчі з мадридським Реалом в Лізі чемпіонів і виграти фінал Кубка англійської ліги.

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Вони будуть грати у свій футбол, а ми – у свій. Будемо сподіватися, що зустріч завершиться з рахунком 4:3 на нашу користь, як це було раніше. Багато матчів стали класикою. Зробимо все можливе, щоб і цей став класикою", – цитує Сульшера видання Sky Sports.

Нагадаємо, манкуніанське дербі відбудеться 8 березня на стадіоні Олд Траффорд. Початок зустрічі о 18:30 за київським часом.

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