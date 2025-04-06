Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті зустрінуться в центральному матчі 31-го туру АПЛ. Дивіться стартові склади та онлайн-трансляцію матчу АПЛ в цій новині на "Футбол 24".

Матч Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті розпочнеться о 18:30 за київським часом. Переглянути гру наживо можна на MEGOGO або на Setanta Sports за наявності відповідної підписки.

Де Брюйне офіційно покидає Манчестер Сіті після 10 років у клубі

Стартовий склад Манчестер Юнайтед: Онана – Магуайр, Йоро, Далот – Мазрауї, Каземіро, Угарте, Доргу – Гарначо, Бруну Фернандеш – Хьойлунд.

Стартовий склад Манчестер Сіті: Едерсон – Нунес, Діаш, Гвардіол, О'Райлі – Гюндоган, Ковачіч – Бернарду Сілва, де Брюйне, Фоден – Мармуш.

Додамо, що Манчестер Сіті підходить до дербі Манчестера на 5 місці в турнірній таблиці АПЛ з 51 очком. Манчестер Юнайтед аж чотирнадцятий з 37 пунктами.