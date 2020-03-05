Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті: де Брюйне може пропустити дербі через пошкодження

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розповів, чому Кевін де Брюйне пропустив поєдинок 1/8 фіналу Кубка Англії проти Шеффілд Уенсдей.

"У Кевіна проблема ось тут (показує на плече – прим. "Футбол 24"). Він був не готовий. У кінцівці матчу з Астон Віллою він невдало впав, у нього була проблема зі спиною.

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Не знаємо, на який термін він вибув. Сподіваємося, що він не занадто довгий. Чи встигне він відновитись до манчестерського дербі? Не знаю", – наводить слова Гвардіоли Sky Sports.

До слова, Манчестер Сіті обіграв Шеффілд Венсдей (1:0) в рамках 1/8 фіналу Кубка Англії. Поєдинок проти Манчестер Юнайтед запланований на 8 березня, початок о 18:30.

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