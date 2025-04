Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про дербі, яке не вразило вболівальників і коштувало Манчестер Сіті позиції в зоні ЛЧ.

Тренери не здивували

Рубен Аморім і Пеп Гвардіола не стали мудрувати, виставивши усіх найкращих футболістів. Зайвих прізвищ у старті та запасі не було, що й не дивно. Говорячи про кадрову ситуацію манчестерських колективів, набагато цікавіше оцінювати їхні втрати.

За Юнайтед не могли зіграти Мартінес і Де Лігт, які зазнали травм. Сіті ж не міг розраховувати на Холанда – Ерлінг вилетів до кінця сезону. Крім того, у лазареті залишаються Стоунз, Аканджі, Аке та Родрі. Тим не менш, основа обох колективів виглядала цілком пристойно.

Натисніть на скріншот, щоб збільшити

Boring, boring Manchester

"Містяни" були вмотивовані потраплянням у Лігу чемпіонів, адже після осічки Челсі команда отримала змогу повернутись у топ-4. "Дияволи" ж навряд чи підіймуться вище 10-ї позиції у поточному сезоні, але програти ще й у дербі вони не мали права. Такий розклад обіцяв вболівальникам яскраву битву "сусідів".

На практиці ж фани отримали жалюгідне видовище. У першому таймі МЮ та Сіті провели всього по 4 удари. Господарі були дещо активнішими – вони заробили штрафний у 18 метрах від воріт (Бруну поцілив у стінку), провели кілька цікавих атак без завершення (їх часто поров Доргу) та мали навіс, який на дальній стійці міг замикати Гарначо (Алекс не зміг підлаштуватись під м'яч).

У гостей пригадується тільки дальній постріл Гюндогана повз дальню стійку. Загалом, МЮ награв на 0,38 очікуваних голів, а Сіті заслужив всього на 0,14. Графік зросту очікуваної гостроти у першому таймі теж був красномовним

Замість гольових епізодів "червоні дияволи" подарували 36 єдиноборств, причому 26 із них виграли підопічні Рубена Аморіма. Реакція соцмереж на такий нудний тайм не змусила довго чекати.

Хайлайти першого тайму в дербі Манчестера

Я, коли намагаюсь подивитись дербі Манчестера в 2025 році

Me trying to watch the Manchester derby in 2025 pic.twitter.com/dcGxsGAmNC

Рой Кін в ефірі SkySports взагалі назвав дербі "дружнім". Легендарний капітан Юнайтед відзначив брак якості, а також відсутність атмосфери й енергії на стадіоні.

"This is a friendly derby..."



Roy Keane gives a blunt verdict on the first-half showing in the Manchester derby pic.twitter.com/nxc0wdQvD2