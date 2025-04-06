Манчестер Юнайтед у рамках 31-го туру АПЛ 2024/25 розписав нічию з Манчестер Сіті. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про дербі, яке не вразило вболівальників і коштувало Манчестер Сіті позиції в зоні ЛЧ.

"Мене могли звільнити": Гвардіола критично оцінив провальний сезон Манчестер Сіті та назвав причину спаду

Тренери не здивували

Рубен Аморім і Пеп Гвардіола не стали мудрувати, виставивши усіх найкращих футболістів. Зайвих прізвищ у старті та запасі не було, що й не дивно. Говорячи про кадрову ситуацію манчестерських колективів, набагато цікавіше оцінювати їхні втрати.

Щоб відчути справжню футбольну атмосферу, не обов’язково бути на стадіоні. Запроси друзів та влаштуй домашній перегляд топових матчів Ліги чемпіонів з HLIBNY DAR. І незабутній футбольний вечір гарантовано!

HLIBNY DAR. Витримана мʼякість. Тобі справжньому!

За Юнайтед не могли зіграти Мартінес і Де Лігт, які зазнали травм. Сіті ж не міг розраховувати на Холанда – Ерлінг вилетів до кінця сезону. Крім того, у лазареті залишаються Стоунз, Аканджі, Аке та Родрі. Тим не менш, основа обох колективів виглядала цілком пристойно.

Натисніть на скріншот, щоб збільшити

Boring, boring Manchester

"Містяни" були вмотивовані потраплянням у Лігу чемпіонів, адже після осічки Челсі команда отримала змогу повернутись у топ-4. "Дияволи" ж навряд чи підіймуться вище 10-ї позиції у поточному сезоні, але програти ще й у дербі вони не мали права. Такий розклад обіцяв вболівальникам яскраву битву "сусідів".

На практиці ж фани отримали жалюгідне видовище. У першому таймі МЮ та Сіті провели всього по 4 удари. Господарі були дещо активнішими – вони заробили штрафний у 18 метрах від воріт (Бруну поцілив у стінку), провели кілька цікавих атак без завершення (їх часто поров Доргу) та мали навіс, який на дальній стійці міг замикати Гарначо (Алекс не зміг підлаштуватись під м'яч).

У гостей пригадується тільки дальній постріл Гюндогана повз дальню стійку. Загалом, МЮ награв на 0,38 очікуваних голів, а Сіті заслужив всього на 0,14. Графік зросту очікуваної гостроти у першому таймі теж був красномовним

Замість гольових епізодів "червоні дияволи" подарували 36 єдиноборств, причому 26 із них виграли підопічні Рубена Аморіма. Реакція соцмереж на такий нудний тайм не змусила довго чекати.

Хайлайти першого тайму в дербі Манчестера

Watching the Manchester derby: pic.twitter.com/c4HUeZ9xVv — Footy Humour (@FootyHumour) April 6, 2025

Я, коли намагаюсь подивитись дербі Манчестера в 2025 році

Me trying to watch the Manchester derby in 2025 pic.twitter.com/dcGxsGAmNC — ⁴⁷?????? (@fxdenball) April 6, 2025

Рой Кін в ефірі SkySports взагалі назвав дербі "дружнім". Легендарний капітан Юнайтед відзначив брак якості, а також відсутність атмосфери й енергії на стадіоні.

"This is a friendly derby..."



Roy Keane gives a blunt verdict on the first-half showing in the Manchester derby pic.twitter.com/nxc0wdQvD2 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 6, 2025

Дещо цікавіший другий тайм. Мармуш і голкіпери стали найкращими

Не можна сказати, що по перерві футболісти забігали так, що у вболівальників не було часу й моргнути. До 60-х хвилин зміст гри особливо й не змінювався, але поступово дербі набрало обертів. Ударів побільшало, команди почали створювати топ-моменти, а голкіпери по-справжньому увімкнули клас.

Так, на 48-й хвилині О'Райлі протягнув м'яч лівим флангом і знайшов між лініями Мармуша. Омар не зміг віддати передачу, але рикошетом від захисника сфера відскочила на хід Фодену в штрафний. Філ отримав шанс відзначитись метрів з 10-ти – втім, хавбек не зміг підлаштуватись під удар, пробивши у рекламний щит.

На 65-й хвилині Мармуш знову опинився у центрі уваги, завдавши прямого пострілу зі стандарту. Єгиптянин цілив у праву дев'ятку, однак Онана виконав блискучий сейв.

Ще через три хвилини Мармуш потужно вгатив з дальньої дистанції – голкіпер відбив перед собою, а спроба добивання від О'Райлі зірвалась через офсайд.

Невдовзі режисери вихопили у віп-ложі Еріка Кантона.

Одразу після цього МЮ провів хорошу атаку – немов "дияволам" стало соромно так грати перед легендою. Бруну Фернандеш прорвався правим флангом і виконав простріл, який вибили на Угарте, а той у повній самотності вистрілив з лінії півкола. Трохи неточно!

Найкращу ж нагоду "дияволи" змарнували на 77-й хвилині, коли Гарначо увірвався на лівий край штрафного та викотив м'яч під удар Зіркзеє. Джошуа замкнув метрів з восьми, але Едерсон виконав блискучий сейв!

На 80-й же хвилині господарі претендували на пенальті, адже Ковачіч вдарив Каземіро по нозі (хоча бразилець був першим на м'ячі). Арбітр проігнорував цей епізод.

Натисніть на скріншот, щоб збільшити

Зрештою, фінальний свисток зафіксував результативну нічию. Жоден представник топ-5 не здобув перемоги в поточному турі. Що найбільш важливо, Сіті так і не зміг повернутись у зону ЛЧ.

Арсенал розписав нічию з Евертоном – учень не зміг здолати вчителя, "українського дербі" не сталося