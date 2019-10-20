Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: Клопп розкритикував VAR та прокоментував переривання переможної серії

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп поділився емоціями від першої втрати очок в АПЛ 2019/20. "Червоні" розійшлися миром з Манчестер Юнайтед (1:1) та перервали 17-матчеву переможну серію в чемпіонаті.

"Результат цілком прийнятний. Це не зовсім те, на що розраховував Ліверпуль, але ми маємо бути щасливими, враховуючи розвиток подій на полі. Перший тайм мені не сподобався, тому що ми дали шанс Манчестер Юнайтед зробити те, що вони задумали – пресингувати нас та бути агресивними. Вони були не кращими за нас, але їхній план на гру працював краще.

Манчестер Юнайтед – Ліверпуль – 1:1 – відео голів та огляд матчу

В другій половині гри ми заграли краще, але здобули лише одне очко, хоча намагалися вирвати перемогу. Перервана переможна серія? Колись це мало статися, гравці Ліверпуля про це думали в останню чергу. Тепер ми можемо забути про це і почати нову серію.

Пропущений нами гол? Думаю, кожен погодиться, що там був фол. Втім, з VAR це було не настільки очевидно, адже ця система працює не зовсім так, як треба. Я впевнений, що там був контакт і порушення правил. Після цього ми забили м'яч, який був скасований. Все пішло не за нашим сценарієм, але Ліверпуль все одно не програв, тому все нормально", – цитує Клоппа BBC.

Нічия в матчі МЮ – Ліверпуль допомогла Манчестер Сіті, який скоротив відрив від мерсисайдців до 6-ти очок.

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