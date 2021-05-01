Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола висловився про шанси його команди оформити перемогу в АПЛ вже найближчим часом.

"Я абсолютно задоволений цим матчем проти Крістал Пелас після поєдинку з ПСЖ в Лізі чемпіонів. Ми не могли грати з більшою інтенсивністю. Перший тайм пройшов у рівній боротьбі, але в другій половині зустрічі ми заслужили на перемогу.

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Уже зараз ми можемо почати передбачати наше майбутнє в АПЛ. Завтра я буду стежити за матчем Манчестер Юнайтед – Ліверпуль. У будь-якому випадку, все в наших руках, і тепер ми віддамо всі сили, щоб обіграти ПСЖ у вівторок.

Серхіо Агуеро забив шикарний гол. Він фантастичний гравець і людина. Я люблю його як особистість", – цитує Гвардіолу BBC.

Додамо, що після перемоги над Крістал Пелас Ман Сіті набрав 80 очок та перебуває за крок від дострокового чемпіонства. Якщо завтра Манчестер Юнайтед програє Ліверпулю, то "містяни" стануть недосяжними на вершині турнірної таблиці.

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