Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: фаната господарів впіймали за проявами расизму

Расизм у футболі – одна з найпопулярніших тем зараз в Англії. На жаль, не обійшлось без інцидентів і в головному матчі туру.

Під час поєдинку 9-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед – Ліверпуль (1:1) з трибун лунали расистські вигуки на адресу темношкірих гравців від фаната манкуніанців, повідомляє The Guardian.

Расизм у футболі: англійці стали м’якотілими, італійський "ку-клукс клан" та безголоса Іспанія

"Ми знаємо про інцидент на вчорашній грі, коли уболівальник з домашнього сектора нібито брав участь в расовому насильстві.

Людина була ідентифікована і виведена зі стадіону. На даний час ми розслідуємо це питання в першочерговому порядку", – зазначив представник клубу.

Горе-вболівальнику загрожує пожиттєва дискваліфікація на відвідування стадіонів на матчах АПЛ.

Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: Сульшер годину перегравав лідера АПЛ, ключові зміни Клоппа, Рашфорд і Джеймс – відмінно