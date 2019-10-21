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Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: фаната господарів впіймали за проявами расизму

19:56 49 Читать на русском
Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: фаната господарів впіймали за проявами расизму
Фанати манкуніанців / Фото The Sun

Расизм у футболі – одна з найпопулярніших тем зараз в Англії. На жаль, не обійшлось без інцидентів і в головному матчі туру.

38’ Маркус Рашфорд
 
Адам Лаллана 85’
38’ Маркус Рашфорд
85’ Адам Лаллана

Під час поєдинку 9-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед – Ліверпуль (1:1) з трибун лунали расистські вигуки на адресу темношкірих гравців від фаната манкуніанців, повідомляє The Guardian.

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"Ми знаємо про інцидент на вчорашній грі, коли уболівальник з домашнього сектора нібито брав участь в расовому насильстві.

Людина була ідентифікована і виведена зі стадіону. На даний час ми розслідуємо це питання в першочерговому порядку", – зазначив представник клубу.

Горе-вболівальнику загрожує пожиттєва дискваліфікація на відвідування стадіонів на матчах АПЛ.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія футбольні фанати Расизм у футболі Манчестер Юнайтед - Ліверпуль
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