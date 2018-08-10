Манчестер Юнайтед – Лестер Сіті. Анонс матчу-відкриття АПЛ

Манчестер Юнайтед приймає Лестер Сіті в рамках матчу першого туру АПЛ. Анонс та прогноз гри читайте на Футбол 24.

Манчестер Юнайтед – Лестер

10 серпня, 22:00, Манчестер, стадіон "Олд Траффорд"

Головний арбітр: Андре Маррінер (Бірмінгем)

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

АПЛ, за традицією, першою з топ-чемпіонатів починає свій старт, однак цього разу Жозе Моурінью зустрічає дане свято "зі сльозами на очах". Трансферне вікно в Англії тепер закривається за добу до матчу-відкриття, а "червоні дияволи" після придбання Фреда та Далота так і не підписали жодного топ-футболіста. Це може стати причиною грандіозного провалу: манкуніанці мають переповнений лазарет, Жозе незадоволений відсутністю нового центрального захисника та конфліктує з деякими виконавцями, а Поль Погба збирається покинути Манчестер. Босси Юнайтед так нічим своєму тренеру і не допомогли, тож "дияволи" вступають у новий сезон зі старим обличчям.

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Жозе Моурінью після провального трансферного вікна має величезні проблеми зі складом

Лестер Сіті – одна з головних причин проблем Манчестер Юнайтед, адже "лиси" вперлися і не продали бажаного "дияволами" Гарі Магуайра. Подібна поведінка досить логічна, адже після продажі Мареза та Муси втрата ще одного сильного виконавця була неприпустимою. На гроші від продаж Лестер підсилив глибину свого складу, придбавши голкіпера Ліверпуля Ворда, захисників Еванса та Союнчу, а також півзахисника Монако Решида Геззаля. Крім того, Лестер перепідписав контракт з Варді. Найдорожчим же трансфером став перехід хавбека Норвіча та молодіжної збірної Англії Джеймса Меддісона – сума угоди склала пристойні 24 мільйони фунтів. Словом, "лиси" у трансферному вікні гав не ловили.

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Кадрова ситуація Манчестер Юнайтед близька до катастрофи. У лазареті команди знаходиться аж сім виконавців – Неманья Матіч, Антоніо Валенсія, Маркос Рохо, Андер Еррера, Серхіо Ромеро та Діогу Далот. Крім того, є питання до готовності Поля Погба, Джессі Лінгарда та Ромелу Лукаку – вони повернулися до тренувань лише чотири дні тому. Участь Ешлі Янга, Маруана Феллаїні та Еріка Байї у матчі поки що теж сумнівна, а ось Антоні Марсьяль знаходиться у стані конфлікту з Жозе Моурінью.

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Лестер Сіті також не залишився без кадрових проблем. Гарі Магуайр та Джеймі Варді, схоже, не встигли повністю відновитись після Мундіалю, адже їх участь у матчі Клод Пюель пообіцяв вирішити після проходження ними фітнес-тесту. Форма традиційно травматичного новачка Джонні Еванса також невідома, а от Метті Джеймс і Нампалі Менді у грі проти МЮ точно не допоможуть – втім, ці втрати точно не критичні. Центрбек Союнчу, в свою чергу, просто не встиг у заявку на матч. Словом, кадровій ситуації Лестера Жозе Моурінью може лише заздрити.

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Орієнтовні склади на матч Манчестер Юнайтед – Лестер Сіті

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Шоу, Ліндельоф, Смоллінг, Дарміан, Фред, Перрейра, Гарнер, Санчес, Решфорд, Мата

Лестер Сіті: Шмейхель, Чіллвел, Магуайр, Морган, Перрейра, Ндіді, Іборра, Грей, Меддісон, Олбрайтон, Варді

Прогноз Футбол 24 – 1:2

Лестер може сподіватися на перемогу над Манчестер Юнайтед

Робити прогноз на перший тур, та ще й у такому чемпіонаті, як АПЛ – та ще задачка, однак здається, що Манчестер Юнайтед почне новий сезон з "місця в кар'єр", припустившись домашньої поразки. Проблеми з травмованими у "червоних дияволів" занадто серйозні, а Моурінью конфліктує з деякими футболістами – таке на сухому класі в чемпіонаті Англії не витягнути. Якщо Лестер підійшов до нового сезону у гарних фізичних кондиціях та не стане привозити собі більше, ніж вміє, то зможе розраховувати на три очка. Як не дивно, саме Лестер – фаворит.

Михайло Юхименко, Футбол 24