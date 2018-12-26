Манчестер Юнайтед – Хаддерсфілд: Руні обшукали при вході на Олд Траффорд

Багаторічні виступи за Манчестер Юнайтед не дозволили Вейну Руні потрапити на Олд Траффорд без обшуку.

У 19 турі АПЛ Манчестер Юнайтед приймав Хаддерсфілд. "Червоні дияволи" перемогли з рахунком 3:1.

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Підтримати свою екс-команду прийшов на трибуни колишній капітан манкуніанців Вейн Руні. Втім, статус легенди клубу не дозволив англійцю потрапити на трибуни за спрощеною системою. Стюарди обшукали Руні, і лише після цього пропустили на трибуни.

Нагадаємо, Руні є найкращим бомбардиром в історії Манчестер Юнайтед – 253 голи у 559 поєдинках.