toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ ЛЕСТЕР СІТІ - МАНЧЕСТЕР СІТІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ІНТЕР - НАПОЛІ

Манчестер Юнайтед – Хаддерсфілд: Руні обшукали при вході на Олд Траффорд

21:50 17 Читать на русском
Манчестер Юнайтед – Хаддерсфілд: Руні обшукали при вході на Олд Траффорд
Вейн Руні / Фото: соцмережі

Багаторічні виступи за Манчестер Юнайтед не дозволили Вейну Руні потрапити на Олд Траффорд без обшуку.

У 19 турі АПЛ Манчестер Юнайтед приймав Хаддерсфілд. "Червоні дияволи" перемогли з рахунком 3:1.

Манчестер Сіті сенсаційно програв Лестеру та опустився на 3 місце в АПЛ – конкурент Зінченка був вилучений

Підтримати свою екс-команду прийшов на трибуни колишній капітан манкуніанців Вейн Руні. Втім, статус легенди клубу не дозволив англійцю потрапити на трибуни за спрощеною системою. Стюарди обшукали Руні, і лише після цього пропустили на трибуни.

Нагадаємо, Руні є найкращим бомбардиром в історії Манчестер Юнайтед – 253 голи у 559 поєдинках.

Англія19 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Хаддерсфілд: Середа 26 грудня 2018

Манчестер Юнайтед
Матч завершено
3 : 1
Хаддерсфілд
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Манчестер Юнайтед - Хаддерсфілд Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія футбольні курйози Вейн Руні Вейн Руні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
51
хв
Саутгемптон
21:45
Вест Хем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук