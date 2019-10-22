Манчестер Юнайтед довічно заборонив відвідувати стадіон фанату, що образив Александера-Арнольда

Манкуніанці розпочали рішучу боротьбу проти расизму на стадіонах.

Манчестер Юнайтед покарав вболівальника пожиттєвою забороною на відвідування стадіону за расистські вигуки на адресу захисника Ліверпуля Трента Александера-Арнольда, повідомляє прес-служба Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: Сульшер завдяки нічиїй увійшов в історію АПЛ

Інцидент трапився на матчі 9-го туру чемпіонату Англії між Манчестер Юнайтед і Ліверпулем (1:1). Один з фанатів "червоних дияволів" у першому таймі ображав темношкірого гравця мерсисайдців Александера-Арнольда, за що був вигнаний зі стадіону стюардами. У клубі не стали довго розбиратись у цій справі і миттєво прийняли жорстке, але справедливе рішення.

Окрім того, у Манчестер Юнайтед підкреслили, що продовжать приймати серйозні санкції щодо осіб, які допускатимуть расистські образи або дискримінацію.

Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: Сульшер годину перегравав лідера АПЛ, ключові зміни Клоппа, Рашфорд і Джеймс – відмінно