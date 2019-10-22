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Манчестер Юнайтед довічно заборонив відвідувати стадіон фанату, що образив Александера-Арнольда

20:35 288 Читать на русском
Манчестер Юнайтед довічно заборонив відвідувати стадіон фанату, що образив Александера-Арнольда
Манчестер Юнайтед – Ліверпуль – 1:1 / Фото з відкритих джерел

Манкуніанці розпочали рішучу боротьбу проти расизму на стадіонах.

38’ Маркус Рашфорд
 
Адам Лаллана 85’
38’ Маркус Рашфорд
85’ Адам Лаллана

Манчестер Юнайтед покарав вболівальника пожиттєвою забороною на відвідування стадіону за расистські вигуки на адресу захисника Ліверпуля Трента Александера-Арнольда, повідомляє прес-служба Манчестер Юнайтед.

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Інцидент трапився на матчі 9-го туру чемпіонату Англії між Манчестер Юнайтед і Ліверпулем (1:1). Один з фанатів "червоних дияволів" у першому таймі ображав темношкірого гравця мерсисайдців Александера-Арнольда, за що був вигнаний зі стадіону стюардами. У клубі не стали довго розбиратись у цій справі і миттєво прийняли жорстке, але справедливе рішення.

Окрім того, у Манчестер Юнайтед підкреслили, що продовжать приймати серйозні санкції щодо осіб, які допускатимуть расистські образи або дискримінацію.

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Теги
Англія Трент Александер-Арнольд Трент Александер-Арнольд Манчестер Юнайтед - Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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