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Манчестер Юнайтед – Челсі: у Сульшера виникла серйозна кадрова проблема перед півфіналом Кубка Англії

21:48 - Читать на русском
Манчестер Юнайтед – Челсі: у Сульшера виникла серйозна кадрова проблема перед півфіналом Кубка Англії
Уле Гуннар Сульшер / Reuters

Манчестер Юнайтед має втрати напередодні матчу 1/2 фіналу Кубка Англії проти Челсі.

 

Головний тренер "червоних дияволів" Уле Гуннар Сульшер не зможе розраховувати на основного лівого захисника Люка Шоу, інформує BBC.

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Труднощі Манчестер Юнайтед на цьому не завершуються. Проблеми зі здоров'ям є і у дублера Шоу – молодого Брендона Вільямса. Якщо він також не встигне відновитися, то Сульшеру доведеться використовувати альтернативний третій варіант.

Нагадаємо, матч Манчестер Юнайтед – Челсі відбудеться завтра (19 липня), початок о 20:00.

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Теги
Англія Манчестер Юнайтед - Челсі Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Кубок Англії Брендон Брендон Вільямс Кубок Англії 2019/20 Люк Люк Шоу
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