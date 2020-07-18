Манчестер Юнайтед – Челсі: у Сульшера виникла серйозна кадрова проблема перед півфіналом Кубка Англії

Манчестер Юнайтед має втрати напередодні матчу 1/2 фіналу Кубка Англії проти Челсі.

Головний тренер "червоних дияволів" Уле Гуннар Сульшер не зможе розраховувати на основного лівого захисника Люка Шоу, інформує BBC.

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Труднощі Манчестер Юнайтед на цьому не завершуються. Проблеми зі здоров'ям є і у дублера Шоу – молодого Брендона Вільямса. Якщо він також не встигне відновитися, то Сульшеру доведеться використовувати альтернативний третій варіант.

Нагадаємо, матч Манчестер Юнайтед – Челсі відбудеться завтра (19 липня), початок о 20:00.

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