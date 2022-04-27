Манчестер Юнайтед на топ-матч АПЛ втратив шістьох основних футболістів. Харрі Магуайр, Джейдон Санчо, Поль Погба, Фред, Едінсон Кавані та Люк Шоу не зіграють проти Челсі. Також є питання щодо готовності Ван-Біссаки.

Про це повідомив наставник МЮ Ральф Рангнік на передматчевій пресконференції. Свіжі втрати після попереднього матчу – Магуайр та Санчо. У Харрі травма коліна, а Джейдон має тонзиліт.

Манчестер Юнайтед виграв лише два з останніх 10 матчів у всіх турнірах. Після поразки від Арсенала манкуніанці фактично втратили шанси на Лігу чемпіонів.

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