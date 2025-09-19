Манчестер Юнайтед перед матчем із Челсі зможе розраховувати на Мейсона Маунта та Матеуса Кунью, про що розповів наставник команди Рубен Аморім.

"Далот вибув, Маунт і Кунья повернулись до складу команди. Лісандро Мартінес все ще не відновився, ось і все. Дійсно важливо, що Мартінес наближається до повернення. Коли у тебе така травма, ти часто дуже швидко відновлюєшся, а потім настає нудний момент, коли здається, що ти не переходиш до наступного кроку", – наводить слова Аморіма The Standard.

Зауважимо, що матч Манчестер Юнайтед – Челсі відбудеться завтра, 20 вересня, початок о 19:30.

