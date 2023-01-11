МЮ легко розібрався з Чарльтоном у чвертьфіналі Кубка англійської ліги. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустріч.

Середняк третього дивізіону Англії не зміг нічого протиставити "червоним дияволам", які вийшли майже резервним складом. Антоні хорошим ударом відкрив рахунок, а Рашфорд оформив дубль вже на останніх секундах матчу.

Кубок ліги: Манчестер Юнайтед завершив казку сенсації, Ньюкасл здолав Лестер – визначилися перші півфіналісти

3:0 – Манчестер Юнайтед прорвався у півфінал. Цей поєдинок став знаковим для Еріка Тен Хага, адже він встановив унікальний рекорд клубу – найшвидше серед усіх тренерів МЮ здобув 20 перемог. Для цього йому знадобилось 27 поєдинків.