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Манчестер Юнайтед – Брюгге: Ігало забив прем'єрний м'яч у футболці манкуніанців

27 лютого 23:21 112 Читать на русском
Манчестер Юнайтед – Брюгге: Ігало забив прем'єрний м'яч у футболці манкуніанців
Ігало в обіймах партнерів / фото із соцмереж

Зимовий новачок англійського Манчестер Юнайтед Одіон Ігало починає відпрацьовувати вкладені в нього кошти. Нігерієць забив у рамках Ліги Європи.

26’ Бруну Фернандеш
35’ Одіон Ігало
41’ Скотт Мактомінай
82’ Фред
90+3’ Фред
 
Сімон Делі 23’
23’ Сімон Делі
26’ Бруну Фернандеш
35’ Одіон Ігало
41’ Скотт Мактомінай
82’ Фред
90+3’ Фред

Досвідчений форвард вийшов у старті "червоних дияволів" на матч-відповідь 1/16 фіналу турніру проти бельгійського Брюгге.

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А вже на 34-й хвилині Ігало святкував взяття воріт. Творцем гольового моменту став Хуан Мата. Іспанець уник офсайдної пастки при передачі від лінії штрафного майданчика і в один дотик прострілив уздовж воріт, а нігерійський нападник спокійно переправив м'яч у сітку.

До слова, цей поєдинок лише 4-й для Одіона Ігало в складі МЮ. На Олд Траффорд він перебрався в останній день трансферного вікна. Його оренда з китайського Шанхай Шеньхуа коштувала манкуніанцям орієнтовно 6,5 млн євро.

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Теги
Ліга Європи Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Брюгге Одіон Ігало Одіон Ігало
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