Манчестер Юнайтед – Брюгге: Ігало забив прем'єрний м'яч у футболці манкуніанців

Зимовий новачок англійського Манчестер Юнайтед Одіон Ігало починає відпрацьовувати вкладені в нього кошти. Нігерієць забив у рамках Ліги Європи.

Досвідчений форвард вийшов у старті "червоних дияволів" на матч-відповідь 1/16 фіналу турніру проти бельгійського Брюгге.

Манчестер Юнайтед втратив Марсьяля – у Сульшера криза нападників

А вже на 34-й хвилині Ігало святкував взяття воріт. Творцем гольового моменту став Хуан Мата. Іспанець уник офсайдної пастки при передачі від лінії штрафного майданчика і в один дотик прострілив уздовж воріт, а нігерійський нападник спокійно переправив м'яч у сітку.

До слова, цей поєдинок лише 4-й для Одіона Ігало в складі МЮ. На Олд Траффорд він перебрався в останній день трансферного вікна. Його оренда з китайського Шанхай Шеньхуа коштувала манкуніанцям орієнтовно 6,5 млн євро.

Динамо приємно дивує, конкуренти Зінченка та Ярмоленка, крах грандів і Матвієнка – головне про трансфери зими 2020