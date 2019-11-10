Манчестер Юнайтед – Брайтон – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Юнайтед приймав Брайтон в рамках 12-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Господарі прогнозовано активніше розпочали матч і вже до 20-ї хвилини володіли перевагою у два м'ячі.

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Після перерви Брайтон зумів повернути інтригу у поєдинок, відквитавши один м'яч. Ефектну крапку у зустрічі поставив Рашфорд, який пострілом в дев'ятку забив третій гол "червоних дияволів".

Перемога піднесла МЮ на 7-му сходинку турнірної таблиці АПЛ. Брайтон – 11-й.

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