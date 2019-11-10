Манчестер Юнайтед – Брайтон – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Англія — 20:24 2099
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Ліверпуль впевнено переграв Манчестер Сіті в головному матчі першого кола АПЛ – грандіозна заявка Клоппа на чемпіонство
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Шахтар обіграв Динамо у скандальному матчі УПЛ з вилученням і травмами – команда Михайличенка опустилася на 4-е місцеУкраїна — 18:57 16885
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Шахтар – Динамо: арбітр зупинив матч через расистські вигуки фанатів, які довели Тайсона до слізУкраїна — 18:52 4189
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Аталанта не зуміла перемогти Сампдорію – Маліновський був найактивнішим, але підвів командуІталія — 18:06 3132
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Ліверпуль – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу АПЛАнглія — 17:39 1653