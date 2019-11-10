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Манчестер Юнайтед – Брайтон – 3:1 – відео голів та огляд матчу

19:35 253 Читать на русском
Манчестер Юнайтед – Брайтон – 3:1 – відео голів та огляд матчу
Манчестер Юнайтед – Брайтон / Фото Evening Standard

Манчестер Юнайтед приймав Брайтон в рамках 12-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

17’ Андреас Перейра
19’ Деві Проппер
66’ Маркус Рашфорд
 
Льюїс Данк 64’
17’ Андреас Перейра
19’ Деві Проппер
64’ Льюїс Данк
66’ Маркус Рашфорд

Господарі прогнозовано активніше розпочали матч і вже до 20-ї хвилини володіли перевагою у два м'ячі.

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Після перерви Брайтон зумів повернути інтригу у поєдинок, відквитавши один м'яч. Ефектну крапку у зустрічі поставив Рашфорд, який пострілом в дев'ятку забив третій гол "червоних дияволів".

Перемога піднесла МЮ на 7-му сходинку турнірної таблиці АПЛ. Брайтон – 11-й.

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Відеоновини Англія Брайтон Брайтон Манчестер Юнайтед - Брайтон Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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