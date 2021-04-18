Гості несподівано змогли відіграти перший тайм без пропущених голів. Однак відразу по перерві Грінвуд відкрив рахунок. Щоправда, через дві хвилини Бернлі відігрався, але на повноцінний подвиг забракло сил та класу.

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Зрештою, все той же Грінвуд та згодом Кавані довели справу до логічної перемоги господарів. Манчестер Юнайтед скоротив відставання від лідера до 8-ми пунктів та відірвався від третього місця на 10. Бернлі розташувався над самісінькою зоною вильоту.