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Манчестер Юнайтед – Бернлі – 2:2 – відео голів та огляд матчу

10:30 343 Читать на русском
Манчестер Юнайтед – Бернлі – 2:2 – відео голів та огляд матчу
Манчестер Юнайтед – Бернлі / Фото ФК МЮ

Манчестер Юнайтед врятував нічию у матчі 24-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Манчестер Юнайтед вдома несподівано зіграв внічию з Бернлі.

Фулхем здійснив неймовірний камбек проти Брайтона, Манчестер Юнайтед на останніх секундах вирвав нічию у Бернлі

На початку другого тайму гості шокували манкуанінців голом, а на 81-й хвилині ще й подвоїли перевагу. Проте втримати перемогу не вдалось. Підопічні Сульшера швидко мобілізувались і до фінального свистка встигли вирівняти становище, відквитавши 2 гола.

Таким чином МЮ залишається на 6-й сходинці турнірної таблиці, Бернлі – 15-й.

Манчестер Юнайтед – Бернлі – 2:2

Голи: Погба, 87 (пен), Лінделеф, 90+2 – Барнс, 51, Вуд, 81

Англія24 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Бернлі: Вівторок 29 січня 2019

Манчестер Юнайтед
Матч завершено
2 : 2
Бернлі
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Теги
Англія Відеоновини Манчестер Юнайтед - Бернлі Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Бернлі Бернлі
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