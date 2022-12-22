Манчестер Юнайтед здолав Бернлі в 1/8 фіналу Кубка англійської ліги. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Манчестер Юнайтед успішно відновив сезон. Через кілька днів після фіналу ЧС-2022 манкуніанці переграли лідера Чемпіоншипу в Кубку ліги, а учасники Мундіалю відразу вийшли на поле. Фернандеш традиційно був найкращим, але забивали інші гравці.

МЮ переграв Бернлі з красивим соло Рашфорда, Де Дзербі вилетів з Кубка ліги після жахливої серії пенальті

У першому таймі Еріксен відкрив рахунок після прострілу Ван-Біссаки. Рашфорд по перерві закріпив перевагу – протягнув м'яч через 50 метрів з власної половини та пробив точно в кут. Бернлі теж мав шанси, але не скористався помилками Дубравки та Каземіро.