Манчестер Юнайтед – Бернлі – 2:0 – відео ефектного гола Рашфорда та огляд матчу
09:45 - Читать на русском
Манчестер Юнайтед здолав Бернлі в 1/8 фіналу Кубка англійської ліги. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".
Манчестер Юнайтед успішно відновив сезон. Через кілька днів після фіналу ЧС-2022 манкуніанці переграли лідера Чемпіоншипу в Кубку ліги, а учасники Мундіалю відразу вийшли на поле. Фернандеш традиційно був найкращим, але забивали інші гравці.
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У першому таймі Еріксен відкрив рахунок після прострілу Ван-Біссаки. Рашфорд по перерві закріпив перевагу – протягнув м'яч через 50 метрів з власної половини та пробив точно в кут. Бернлі теж мав шанси, але не скористався помилками Дубравки та Каземіро.
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