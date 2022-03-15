Манчестер Юнайтед – Атлетіко: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ
21:02 - Читать на русском
Манчестер Юнайтед в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ приймає Атлетіко. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Манчестер Юнайтед – Атлетіко розпочнеться о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція поєдинку пройде на "MEGOGO". Перша зустріч завершилась з рахунком 1:1.
Манчестер Юнайтед – Атлетіко: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Стартові склади
Манчестер Юнайтед:
Атлетіко:
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